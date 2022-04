Genk/Tongeren

“We moeten de mogelijkheid open houden dat Emrah Taskiran bij Luana Romagnoli stond toen ze de dodelijke messteek kreeg”, sprak wetsarts Wouter Van Den Bogaert in het Tongerse assisenhof. Na een messteek 9 cm diep in de hartstreek zakte Luana in minder dan een halve minuut in elkaar en overleed onmiddellijk.