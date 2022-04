UK Championship snooker krijgt nieuw format: “Dit werkt perfect voor het WK”

Het UK Championship snooker, naast het wereldkampioenschap en het Masters een van de Triple Crowns, krijgt een nieuw format. Dat maakte World Snooker dinsdag bekend. Naar analogie met het WK zal de top zestien van de Order of Merit rechtstreeks voor de zestiende finales geplaatst zijn.

Bij de vorige edities van het UK startten 128 profspelers in de eerste ronde. Nu komt er een kwalificatietoernooi met 128 spelers: 112 profs en 16 uitgenodigde amateurs. Zestien kwalificatiespelers versieren een plaats op het hoofdtoernooi, dat van 12 tot 20 november in het York Barbican plaatsvindt.

“Dit format werkt perfect voor het WK, dus is het ook ideaal voor ons op één na grootste rankingevent”, zegt World Snooker-voorzitter Steve Dawson. “Zo zijn we zeker dat de grootste sterren in de televisiefase van het toernooi staan, terwijl de kwalificaties hun eigen drama en spanning zullen creëren.”

© BELGAIMAGE

Vorig jaar won de Chinees Zhao Xintong het toernooi door Luca Brecel in de finale met 10-5 te verslaan. Zhao kreeg daar toen 200.000 pond (237.000 euro) voor, Brecel werd 80.000 pond (94.500 euro) rijker. Voor de volgende editie werd het prijzengeld opgetrokken van 1.009.000 naar 1.205.000 pond (1.425.500 euro), waarvan 250.000 (296.000 euro) voor de winnaar.

Dawson meldde ook nog dat de Schot Stephen Hendry en de Ier Ken Doherty, twee voormalige wereldkampioenen, ondanks hun lage ranking een tourcard krijgen voor de volgende twee seizoenen. “Zij zijn geweldige ambassadeurs van het snooker, hebben allebei jarenlang heel veel bijgedragen aan de groei van onze sport. Zowel Ken als Stephen blijven fans, televisie en media boeien”, verklaarde Dawson.

De 52-jarige Doherty werd in 1997 wereldkampioen, speelde drie keer de finale van het UK Championship en twee keer de finale van het Masters. Hendry, 53 jaar, is met zeven wereldtitels (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999) recordhouder. Het UK Championship won hij vijf keer, het Masters zes keer. Zowel Doherty als Hendry werken momenteel ook als commentator voor de BBC.