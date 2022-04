Minister Beke gewonnen voor tweede boosterprik voor 80-plussers en bewoners woonzorgcentra

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke is persoonlijk voorstander van een tweede booster voor 80-plussers, bewoners van woonzorgcentra en eventueel ook van kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen. Binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid is de knoop nog niet doorgehakt. Dat heeft minister Beke dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van parlementsleden Maaike De Rudder (CD&V) en Elke Sleurs (N-VA).

Onlangs zette het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het licht op groen voor het toedienen van een tweede booster of ‘lentebooster’ aan 80-plussers. In ons land werd de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om een advies gevraagd en ligt het dossier op de tafel van de ministers van volksgezondheid binnen de IMC.

Volgens Vlaams minister Wouter Beke adviseert de Hoge Gezondheidsraad dat een boostercampagne voor de brede bevolking voorlopig niet aan de orde is, maar dat het op doktersadvies wél kan voor 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra. Ook de Taskforce Vaccinatie adviseert een bijkomende booster voor 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra.

Verder overleg

Vorige week slaagde de IMC Volksgezondheid er niet in een beslissing te nemen omdat er volgens Beke nog onduidelijkheden zijn over de wetenschappelijke adviezen. “Er is verder overleg gepland met de experten”, aldus Beke.

Volgens Beke staat een veralgemeende lentebooster voor de brede bevolking “niet op de agenda”. “Maar persoonlijk ben ik wel voorstander van een tweede booster voor 80-plussers, bewoners van woonzorgcentra en eventueel ook van andere kwetsbare groepen, zoals mensen met onderliggende aandoeningen”, aldus Beke. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de sneller dalende immuniteit bij 80-plussers.

Voorzichtigheid

Vraagsteller Elke Sleurs maande de minister aan tot de nodige “voorzichtigheid”. “De animo voor vaccins is niet zo groot. Als we te vroeg naar een herhalingsdosis gaan, verliezen we misschien de strijd in het najaar.” Volgens minister Beke heeft bijna 92 procent van de 65-plussers zijn booster gekregen. “Dat is toch een indicatie dat er daar nog een draagvlak is”, aldus Beke.

CD&V-parlementslid Maaike De Rudder van haar kant dringt er vooral op aan om duidelijk te communiceren naar de lokale besturen.