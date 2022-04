“Rusland heeft gaskraan naar Polen dichtgedraaid”

De Europese gasprijs is dinsdagavond tot boven de 100 euro per megawattuur gestegen, na berichten dat Rusland de gasleveringen naar Polen via de Yamal-pijpleiding zou hebben stopgezet. Een officiële bevestiging van de bevoorradingsstop is er nog niet. Maar Moskou had er al eerder mee gedreigd.

Rusland heeft de gasleveringen aan Polen, via de Yamal-pijplijn, stopgezet. Dat meldt de Poolse nieuwssite Onet.pl op basis van Poolse regeringsbronnen. PGNiG, de grootste Poolse gasleverancier, zou het nieuws ook al bevestigd hebben, aldus Onet. De berichten zijn een nieuwe illustratie van de spanningen tussen Europa en Rusland over energiebevoorrading.

Er is nog geen officiële bevestiging van de bevoorradingsstop. Nog volgens Onet moet zo’n melding binnen de dag aankomen. De nieuwssite beklemtoont verder dat Moskou Warschau geen reden gegeven heeft.

De Poolse gasoperator Gaz System liet weten klaar te zijn voor mogelijke onderbrekingen. Alvast op dinsdag zouden gebruikers geen tekorten mogen ervaren, aldus nog een Gaz System-woordvoerder aan Bloomberg.

Bij de Poolse regering of het Russische Gazprom kon Bloomberg dinsdagavond niet meteen een reactie krijgen. Aan Russische zijde meldt persbureau Interfax dat Polen sinds dinsdagochtend geen gas meer heeft ontvangen via de Yamal-pijplijn.

Moskou en Brussel bevinden zich in moeilijke discussies over hoe de gasleveringen betaald moeten worden. Het risico op een afsluiting is al enkele weken aan het toenemen. Het Kremlin wil dat er in roebels betaald wordt, maar volgens de Europese Unie vormt dat een inbreuk op de sancties en zal dat Moskou versterken. Brussel wil dat te allen prijze vermijden nu Moskou oorlog voert in Oekraïne.

Polen maakte al duidelijk dat het niet zou betalen in roebels en de deadline voor de eerste betalingen voor de gasleveringen van april nadert, en in Brussel en andere Europese hoofdsteden breekt men het hoofd over hoe ze hiermee het best omgaan. Zoals bekend hangt Europa in grote mate af van Russisch gas.

Even schoot de Europese gasprijs dinsdag al omhoog: op een half uur ging de koers van de toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas, met levering in mei, van 92 tot 107 euro. De prijs is intussen weer wat gekalmeerd, tot onder de 100 euro per megawattuur.