Sint-Truiden

“Het ijs is goed gebroken”, zei Junior Planckaert dinsdagavond na zijn eerste speeddate in ‘Junior op Zoek naar de Liefde’. De Truiense Gwen was ijsbreker van dienst en maakte meteen indruk op de vrijgezel. Ze werd samen met zeven andere dames uitgenodigd om het liefdesavontuur verder te zetten.