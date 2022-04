Olympische zeilweek Hyères: Emma Plasschaert klimt naar derde plaats

Emma Plasschaert heeft op de tweede dag van de olympische zeilweek in het Franse Hyères een plaats gewonnen in de ILCA 6 (Laser Radial). De wereldkampioene en nummer 1 van de wereld staat nu derde.

Plasschaert zeilde dinsdag naar een tiende en achtste plaats maar de tiende plaats valt weg (als slechtste resultaat tot dusver na vier races). Met 21 punten volgt de Oostendse in de stand achter de Poolse Agata Barwinska (11 punten) en de Française Louise Cervera (21 punten).

Wannes Van Laer steeg in de ILCA 7 (Laser) twintig plaatsen naar nummer 28. Hij werd dinsdag derde in de derde regatta en totaliseert 17 punten. William De Smet staat 30e (+25) eveneens met 17 punten na een elfde plaats dinsdag. De Australische verloofde van Emma Plasschaert, olympisch kampioen Matt Wearn, leidt nog steeds met 2 punten.

In de 49er FX zijn Isaura Maenhaut en Anouk Geurts na zes regatta’s nog altijd zesde. Het olympisch duo werd dinsdag achtste, zevende, tweede en vijfde. De achtste plaats is niet opgenomen in de ranking (als minste uitslag). Met 23 punten hebben Maenhaut en Geurts 11 punten meer dan de Noorse leiders Helene Noes en Marle Ronningen.

Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers klommen in de 49er van de twintigste naar de vijftiende plaats. Ze eindigden dinsdag als tweede, achtste en twaalfde en hebben na zes races 41 punten. Arthur De Jonghe en Jan Heuninck zijn 51e (-3) met 116 punten na een 24e, 28e en 24e plaats. De Polen Dominik Buksak en Szymon Wierzbicki voeren de ranking aan met 9 punten.