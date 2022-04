Van links naar rechts: Filip Dewaele (Dewaele), Cathérine Colson (RZK), An Beenders (Immo Beenders), Sofie Spriet (Dewaele), Cathérine Bijnens (Immo Groep 5) en Jan Colson (RZK). — © RR

Hasselt

RZK, een van de oudste en grootste vastgoedkantoren in Limburg, is overgenomen door de West-Vlaamse sectorgenoot Dewaele. Ook Immo Groep 5, dat vestigingen heeft in Hasselt en Genk, maakt voortaan deel uit van Dewaele.