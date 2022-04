Nóg verrassender dan de onderhandse opslag? Amerikaans tennistalent slaat tegenstander met verstomming

Tenniswoelwater Nick Kyrgios zorgde voor best wat ophef toen hij met regelmaat onderhands ging opslaan. Intussen gebruiken wel meer spelers af en toe dat trucje, maar het kan ook anders.

Dat bewees Aidan Mayo op de Savannah Challenger, een tennistoernooi in de VS. De 18-jarige Amerikaan verraste eerste reekshoofd Tomas Martin Etcheverry met een wel heel speciale service. Maar veel haalde het niet uit, want de Argentijn won met 6-4 en 6-1.