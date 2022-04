Brussel

“In het schooljaar 2027-2028 zijn er in het secundair onderwijs in Limburg 2.000 plaatsen te kort, maar tegelijk ook 16.000 plaatsen te veel in het basisonderwijs”. Dat leidt Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) af uit de nieuwste capaciteitsmonitor.