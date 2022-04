Italiaans vrouwenvoetbal wordt professioneel

“Vandaag is een erg belangrijke dag voor het Italiaanse voetbal, want eindelijk staat de regelgeving die het professioneel vrouwenvoetbal in ons land mogelijk maakt op punt”, sprak Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie.

De overgang naar een professionele vrouwencompetitie voor het seizoen 2022-2023 werd al op gang gebracht in 2020, om de clubs voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de professionele overstap.

De Italiaanse vrouwencompetitie bestaat uit 12 ploegen, met Juventus, net als bij de mannen, als absolute grootmacht. De ploeg uit Turijn werd de afgelopen vier seizoen steeds kampioen en haalde dit seizoen ook de kwartfinale van de Champions League, waar het werd uitgeschakeld door het Olympique Lyon van Red Flame Janice Cayman.