De Dageraad on the Road

Katrien Treunen over vandaag: “Dag 2 werd een uitdaging, dit hadden we nog nooit geoefend dus we wisten niet goed wat te verwachten. We merkten dat de jongens en meisjes moe waren en dus maar goed dat het vandaag een kortere rit was. De rit van vandaag leidde ons door Schoten, Merksem en Antwerpen centrum wat veel fietstechnieken vergden van onze jongens en meisjes. De Sint-Anna tunnel is deze week uitzonderlijk gesloten voor werken dus we moesten de Schelde oversteken met de overzetboot wat voor vele onder ons een nieuwe ervaring was. We sluiten de dag af met een pannenkoek, pizza en rust.” (rapo)