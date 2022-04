Zaterdag organiseert Trudo Boksclub de 45ste editie van het jaarlijkse Boksgala, voor het eerst in de sporthal van LAGO Bloesembad Sint-Truiden. Hét gezicht van dat evenement is Swa Lesuisse, die er vanaf dag één bij was. “De verklaring voor ons succes? Dankbaar zijn als iemand een lotje van vijf euro koopt.”