Cycling Vlaanderen blijft inzetten op vrouwenwielrennen

Cycling Vlaanderen is al sinds 2019 een voortrekker in gendergelijkheid in het wielrennen. Na de projecten ‘Zij aan Zij’ en ‘Kopvrouwen’ werd eind 2021 ook een commissie vrouwenwielrennen opgericht. Dat is een spreekbuis tussen de federatie en alle rensters/leden. Meisjes en vrouwen kunnen er terecht met hun vragen, klachten en verzoeken.

Het adviesorgaan staat voor alles wat met meisjes- en vrouwenwielrennen te maken heeft. Het vrouwenwielrennen groeide de voorbije jaren sterk. Sinds 2019 zijn er twintig procent meer meisjes (U18) in de koers. Ook bij de doelgroep 18+ werd het peloton aanzienlijk uitgebreid.

Met Griet Langedock als voorzitter werd gekozen voor een vrouw die haar sporen verdiende als organisator van diverse wielerwedstrijden. Vanuit de verschillende provincies werden ex-rensters uit verschillende disciplines verkozen (Petra Mermans en Isabelle Beckers), aangevuld met Chris Lamon, de bezieler en organisator van de Ladies (Youth) Cycling Trophy (het Vlaams overkoepelend criterium van vrouwenwedstrijden). Vanuit het veldrijden komt renster Ellen Van Loy erbij. Tatika Bovendaerde en olympisch atlete Elke Vanhoof vertegenwoordigen respectievelijk het indoor cycling en BMX racing.

“Ik ben een trotse voorzitter”, zei Griet Langedock in een reactie. “Onze commissie bestaat stuk voor stuk uit ervaren toppers, gepakt en gemazeld in hun discipline of werkgebied. Samen zullen we dan ook onze uiterste best doen om het vrouwenwielrennen in Vlaanderen verder te laten groeien, ondersteunen, promoten en professionaliseren. Een warme oproep aan alle stakeholders om in dialoog te treden: bezorg ons je ideeën, meld ons mogelijke problemen, deel bekommernissen en vooral laat ons samen dromen en werken aan beter. Ons team is er klaar voor.”