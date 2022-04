Team Ineos strikes again: Ethan Hayter vermorzelt tegenstand in proloog Ronde van Romandië

De Team Ineos-trein dendert voort: in de Ronde van Romandië stoomde Ethan Hayter naar de zege in de openingsetappe. De Britse kampioen tegen de klok was duidelijk de beste in de proloog van 5,12 kilometer in Lausanne. Hayter hield onder meer Rohan Dennis en zijn ploegmakker Geraint Thomas achter zich.

Dat ze bij Team Ineos van alle markten thuis zijn, werd vandaag nogmaals onderstreept in de openingsetappe van de Ronde van Romandië. De renners kregen in Lausanne een proloog van 5,12 kilometer op een grotendeels vlak parcours voorgeschoteld. Spek naar de bek dus voor hardrijders zoals Rohan Dennis en Geraint Thomas. Toch ging een andere naam met de zege lopen in de op drie na grootste stad van Zwitserland. Ethan Hayter verpulverde namelijk de toptijd van de Oostenrijker Felix Großschartner. Hayter legde de proloog af in een tijd van 5’52”79, goed voor een gemiddelde snelheid van meer dan 52 kilometer per uur.

Rohan Dennis, de Australische kampioen tegen de klok, beet de tanden stuk op de toptijd van de renner van Team Ineos. Dennis strandde op bijna vier seconden van de Britse tijdritkampioen. Geraint Thomas miste op een haar na het podium. De voormalige Tour-winnaar kwam 19 honderdsten tekort om Großschartner voor te blijven.

Rode lantaarn Planckaert

Voor de 23-jarige Ethan Hayter is de proloog in de Ronde van Romandië zijn allereerste zege in de World Tour. Team Ineos heeft dit seizoen al 19 overwinningen te pakken. Voor Chris Froome werd het opnieuw een dag op de fiets om snel te vergeten. Froome, 36 intussen, bolde als 119de van de 137 starters over de streep op meer dan driekwart minuut van zijn landgenoot. Laurens De Plus was de eerste Belg in Lausanne. Hij had 23 seconden langer nodig dan zijn ploegmakker. De rode lantaarn ging naar Baptiste Planckaert op net geen minuut van Hayter.

Morgen trekt het peloton van La Grande Beroche naar Romont voor een rit van 178 kilometer op een heuvelachtig parcours. De renners krijgen onderweg vier hellingen van derde categorie voor de wielen geschoven.