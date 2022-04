Dubbel zoveel mondmasker-boetes op de bus: “Veel reizigers denken er niet meer aan”

Sinds begin maart staat de coronabarometer op geel, wat betekent dat het mondmasker nog maar op een beperkt aantal plaatsen verplicht is. Bij het openbaar vervoer hopen ze dat de regering daar zo snel mogelijk komaf mee maakt. “Sinds maart is het aantal pv’s voor het niet dragen van het mondmasker op de bus verdubbeld en leidt het vaker tot discussies en zelfs agressie”, klinkt het bij De Lijn.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft dinsdag in de marge van een bezoek met koning Filip aan gezondheidsinstituut Sciensano even vooruitgekeken naar het volgende Overlegcomité. Dat zou volgens Vandenbroucke op 6 mei kunnen plaatsvinden. De coronabarometer, die nu op geel staat, zou dan “even in de la” kunnen, zo zei de minister.

Bij het openbaar vervoer willen ze niets liever. “Nu we in de winkel, op café, op restaurant of op het werk geen mondmasker meer moeten dragen, vergeten veel mensen dat het op het openbaar vervoer wel nog steeds verplicht is. Wij hebben in maart 778 pv’s opgesteld voor het niet correct dragen van het mondmasker op onze bussen. In februari, toen het mondmasker wel nog bijna overal verplicht was, waren dat er ‘slechts’ 356 en in januari 232”, zegt Karen Vandeplas van De Lijn.

Wie betrapt wordt, betaalt 250 euro. Voor 14- tot 18-jarigen is dat 81 euro.

Bij de MIVB, de Brusselse vervoersmaatschappij, zetten ze daarom nog altijd zwaar in op sensibilisering. “Want we merken wel dat veel reizigers er niet meer aan denken om hun mondmasker op te zetten, omdat het bijna nergens meer hoeft”, zegt An Van Hamme. Het aantal boetes daalde er lichtjes. Maar het leidt wel vaak tot discussies met het personeel, klinkt het.

Verwijten

“Onze chauffeurs en controleurs moeten steeds de boeman spelen en mensen wijzen op de mondmaskerplicht. En niet elke reiziger wil dat nog aanvaarden”, zegt Vandeplas nog.

Volgens de spoorvakbonden zijn de treinbegeleiders de grootste slachtoffers. Als ze reizigers wijzen op de mondmaskerplicht, krijgen ze vaak een hoop verwijten naar het hoofd geslingerd.

Sinds het begin van de coronacrisis tot eind maart zijn er volgens Bart Crols van de NMBS iets meer dan 6.000 boetes uitgeschreven voor treinreizigers zonder mondmasker. “Belangrijke kanttekening daarbij: het gaat dan om boetes uitgeschreven door het NMBS-personeel, zoals de veiligheidsdienst Securail. Het blijft echter vooral de taak van de federale spoorwegpolitie om hier tegen op te treden.” En die stelden ook enkele duizenden pv’s op.