Goed nieuws voor Brecel: top 16 ook op UK Championship rechtstreeks bij laatste 32

Net zoals op het WK snooker zal de top 16 van de wereld volgend seizoen ook op het UK Championship automatisch geplaatst zijn voor de zestiende finales. 128 andere spelers strijden tijdens de kwalificaties voor de 16 andere tickets op het één na grootste toernooi van het seizoen. Dat maakte World Snooker dinsdag bekend.

Hoogstwaarschijnlijk betekent dat goed nieuws voor Luca Brecel. Ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde op het WK start hij volgend jaar royaal in de top 16. De kloof met plaats 17 bedraagt bijna 100.000 punten en het UK Championship staat dit jaar al in november op het programma, omdat men de concurrentie met het WK voetbal in Qatar uit de weg wil gaan. Luca Brecel haalde dit seizoen de finale op het UK Championship, daarin was hij niet opgewassen tegen Zhao Xintong (10-5).

Hendry en Doherty blijven prof

In de rand van deze aankondiging werd ook meegedeeld dat de ex-wereldkampioenen Stephen Hendry en Ken Doherty ondanks hun tegenvallende resultaten een nieuw profticket krijgen voor volgend seizoen. Nadat Hendry afhaakte voor de kwalificaties voor dit WK, werd verwacht dat dit het einde van zijn povere poging tot comeback zou zijn. Maar de zevenvoudige wereldkampioen wil dus alsnog een poging wagen bij de profs. (mg)