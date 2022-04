Opnieuw verwarring op proces-Sanda Dia: OM verandert niets aan strafvordering na vraag voorzitter

Opnieuw enige verwarring in de rechtszaal in Hasselt tijdens het proces rond de dood van de Edegemse student Sanda Dia. De voorzitter had maandagavond aangegeven dat er enkel straffen gevorderd werden voor het doopritueel aan de blokhut in Vorselaar op 5 december. Alle feiten in Leuven vielen buiten schot, klonk het. Het Openbaar Ministerie (OM) moest die uitspraak dinsdag tegenspreken.

De tweede zittingsdag in het proces rond de dood van Sanda Dia sloot maandagavond af met opnieuw een verrassende vraag van de voorzitter. “Zal u uw strafvordering nog verder uitbreiden?”, vroeg die aan het Openbaar Ministerie. Zij hadden in hun requisitoir laten weten celstraffen te vorderen tussen 18 en 60 maanden voor de achttien Reuzegommers.

Maar de voorzitter zei achteraf dat die straffen enkel gevorderd worden voor de feiten in Vorselaar op de tweede dag van het doopritueel van studentenclub Reuzegom. En dus niet voor de andere feiten, zoals de rozenverkoop, de cantus, het moment op de parking, het te slapen leggen ... Terwijl er in het requisitoir wel naar verwezen werd. “Een rechtbank kan geen feiten beoordelen die niet aan haar zijn voorgelegd. De rechtbank is gebonden met handen en voeten”, zei de voorzitter en vroeg daarop dus of het Openbaar Ministerie zijn vordering nog verder zou uitbreiden.

Dinsdagmiddag kwam het Openbaar Ministerie met een verduidelijking. “De feiten die aan de beoordeling van uw rechtbank voorliggen zijn de handelingen op 4 en 5 december 2018 die betrekking hebben op de doopactiviteiten in Vorselaar én Leuven. Dat zijn de feiten die ter beoordeling voorliggen”, verklaarden zij.

Tenlasteleggingen

Concreet kijkt het OM enkel naar de visolie voor het toedienen van schadelijke stoffen die tot de dood van Sanda Dia hebben geleid. “De oorzaak van het overlijden was hypernatriëmie. Alcohol of onderkoeling waren niet bepalend, naar ons aanvoelen.”

De mensonterende behandeling en het schuldig verzuim, de andere twee tenlasteleggingen, liggen iets moeilijker. Maar, zegt het OM, voor dat eerste wordt er gekeken naar zowel Leuven als Vorselaar. “Dat slaat op alle gedragingen die onterend waren zoals blijkt uit het dossier: duwen, urineren, braken, ontbering, zwemmen in de beek, emmers water gooien … U bent zeker gevat van al die feiten”, klonk het. Voor het schuldig verzuim waren er verschillende momenten belangrijk, maar het OM beschouwt vooral één gebeuren cruciaal: het bericht dat J.S. “Flodder” in de Reuzegom-Whatsapp-groep postte. Hij stuurde in de namiddag na de aankomst in Vorselaar naar alle andere leden: Sanda al rijp voor de vuilbak. “Iedereen heeft dat bericht ontvangen. Toen had men hulp moeten bieden.”

Wat betreft de inbreuken op de dierenwelzijnswet spreken de feiten voor zich, klonk het dinsdag. “Er waren voorbereidende delen, maar de uitvoering vond plaats op 5 december te Vorselaar.”

Herkwalificatie?

Moet er dan een herkwalificatie komen? Volgens de procureur is dat in theorie mogelijk. Maar er zijn twee elementen die volgens hen belangrijk zijn in dit debat. “De doodsoorzaak is hypernatriëmie. Geen andere verwondingen”, klonk het. Daarnaast moet de rechtbank kwalificeren volgens de hoogst mogelijke kwalificatie. “Daarom denken wij dat de huidige kwalificaties een correcte juridische weergave zijn van wat tijdens de doop van Reuzegom op 4 en 5 december 2018 gebeurd is.”

Meester Walter Damen, advocaat van L.L. (23) “Strontvlieg”, vroeg dinsdag of nog verder uitstel mogelijk was, maar daar ging de rechtbank niet op in. Het proces wordt dus volgende week maandag hervat.