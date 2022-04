Erfgoeddag bij heemkring Kiosk

Kiosk, de heemkundige kring van Beringen-Paal, participeerde in de Erfgoeddag met een tentoonstelling in hun lokaal in de Hoogstraat in Beringen.

Het thema van de Erfgoeddag was dit jaar verbonden aan het verleden van het onderwijs in Vlaanderen. Kiosk toonde een grote hoeveelheid van klasfoto’s van de scholen in Beringen en Paal. Ook werden voorwerpen getoond die vroeger in de scholen en klassen gebruikt werden zoals pennen, houten pennenkastjes, griffels, leien, leesboeken en rapporten.Voor de ouderen onder ons een mooie herinnering aan het verleden, voor de jongeren een moment van verwondering.Je kan elke derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur terecht in het heemkundelokaal aan de Hoogstraat 24 in Beringen voor het opzoeken van jouw stamboom.