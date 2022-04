Onze tv-tips: een nieuw leven in Toscane, verdwenen herinneringen en een icoon

The Tourist

wo, 21.55u

Een man wordt in de Australische outback achternagezeten door een zeer agressieve trucker die hem van de weg probeert te rijden. Niet veel later wordt hij wakker in een ziekenhuis zonder dat hij zich kan herinneren wie hij is. Hij moet snel op zoek naar antwoorden omdat schimmige figuren hem op de hielen zitten. In de hoofdrol: Jamie Dornan uit Fifty Shades of Grey. Een serie gekenmerkt door veel snelheid en geweld.

Under the Tuscan Sun

VTM 3, wo, 20.40u

Frances is schrijfster en recensent en woont in San Francisco met haar man. Als die haar plotseling verlaat voor een jongere vrouw en haar met schulden achterlaat waardoor ze haar huis moet verkopen, stort haar wereld in. Actrice Diane Lane werd voor haar vertolking genomineerd voor een Golden Globe. Een heerlijke film om bij weg te dromen. De prachtige beelden van Toscane maken de film compleet.

Being Ad Visser

NPO2, wo, 23.10u

Voor vele generaties staat Ad Visser bekend als Mr. Toppop. Toch is Visser ook een vindingrijk kunstenaar die door zijn nieuwsgierigheid en onstuitbare creativiteit al zijn hele leven muziek schrijft en songs componeert. In deze documentaire krijgen we de onderbelichte kant van Visser te zien. Zo wordt hij gevolgd tijdens de totstandkoming van zijn kunstproject over kunstenaars Serge Gainsbourg en Salvador Dalí en schrijver Giacomo Casanova. (tove)