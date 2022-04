Koning Filip bedankt Sciensano voor “uitstekend werk” van voorbije twee jaar

Bij aankomst verwees koning Filip naar zijn bezoek aan Sciensano - op een andere locatie - helemaal in het begin van de coronacrisis op 11 maart 2020. “Ik wil u bedanken voor al het uitstekend werk dat jullie gedaan hebben sinds toen.” Toen kreeg de koning samen met toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block een stand van zaken van de evolutie van de coronapandemie. Nu er bijna geen coronamaatregelen meer zijn en alle parameters (aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, coronapatiënten op intensieve zorgen en sterfgevallen) aan het dalen zijn, was het op vraag van de koning de bedoeling om het andere werk van het gezondheidsagentschap van de overheid te belichten.

“Het is waar dat we bekend werden door de covidcrisis”, weet ook de algemeen directeur van Sciensano, Christian Léonard, “maar we houden hier alles wat met gezondheid te maken heeft in de gaten: de vogelgriep, de varkenspest, heel actueel ook hepatitis, tuberculose bij Oekraïners in België, salmonella in voeding, ... Bij Sciensano bekijken we virussen, microbes, bacteriën.”

De directeur maakte ook van het bezoek van de koning gebruik om erop te wijzen dat Sciensano veel geld en mensen nodig heeft voor het uitgebreide takenpakket. “We hopen dat de autoriteiten begrepen hebben dat we middelen nodig hebben voor ons werk. Wat paradoxaal is: als we alles goed in de gaten houden, dan gebeurt er niks en dan krijgt men de indruk dat de middelen voor ons nutteloos zijn, maar Sciensano blijft noodzakelijk zelfs als de gezondheidsrisico’s niet zichtbaar zijn.”