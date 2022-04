Paalonline houdt een klankbordavond rond de Bouwmeesterscan

34% van de Beringenaren woont in perifere gebieden, waar men eigenlijk beter niet had laten bouwen. Het is een van de opmerkelijke vaststellingen die Miechel De Paep, eindverantwoordelijke voor de bouwmeesterscan, in Beringen deed.Tijdens een Klankbordavond van de denktank en paalonline in OC De Buiting werd het rapport over de bouwmeesterscan toegelicht. Opmerkelijk was dat De Paep zijn toelichting rechtstreeks vanuit Roemenië gaf. Hij lichtte vooreerst de diagnose van het huidige ruimtelijk beleid in Beringen toe. Hij stelde vast dat in Beringen een algemeen planningskader ontbreekt en dat er geen visie is op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst. Mobiliteit is ook een probleem in Beringen, o.a. omwille van het overmatig gebruik van de auto en het gebrek aan een fietscultuur.Op vlak van groene energie werd, vooral door de bouw van windmolens, al een zekere weg afgelegd. Het opzetten van warmtenetten in de gebieden met een grotere bevolkingsdichtheid dient nader onderzocht. De Vatana-site biedt handelskansen voor heel Beringen en de industriezones moeten beter geordend worden.Miechel De Paep formuleerde ook enkele concrete voorstellen m.b.t. het dorp Paal. Hij adviseerde om het dorpspark kwalitatief uit te bouwen tot een groene oase in de versteende dorpskom. De sportinfrastructuur krijgt dan nieuwe kansen na de verhuizing naar de Flandria-site. De Paep was van mening dat niet mag getalmd worden om deze kwestie aan te pakken.In het tweede deel van de avond werd door de denktank nader ingegaan op enkele specifieke Paalse kwesties. Voorzitter Jan Elsen beet de spits af met de stelling 'Paal is een buitenbeentje'. Vertrekkende van deze vaststelling uit de bouwmeesterscan gaf hij zijn visie op het 15-minutendorp met niet alleen alle basisvoorzieningen op vlak van handel, horeca en gezondheid op wandel- en fietsafstand maar evenzeer op vlak van cultuur, sport, recreatie en gemeentediensten. Paal is meer dan de andere dorpen van Beringen geöriënteerd op het westen, meer bepaald op Diest.Eric Husson ging daarna dieper in op de studie die de denktank maakte over de verschillende scenario’s die de gemeente liet maken over een mogelijke renovatie en een nieuwbouw voor OC De Buiting. Verder lichtte hij het becijferde voorstel toe van de denktank rond de verhuizing van de tennisinfrastructuur en de sporthal naar de Flandria-site.Ronald Janssens gaf een aantal pijnpunten aan op vlak van mobiliteit, vooral vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker.Tenslotte gaf Jan Elsen een kort overzicht van de ontwikkelingskansen van Tervant. De creatie van een dorpscentrum voor de kerk en de valorisatie van de groene zone langs het Albertkanaal werden hierbij vermeld.Tijdens de nabespreking schetste schepen Patrick Witters een toekomstbeeld voor Paal met belangrijke ontwikkelingskansen door de creatie van een vernieuwd dorpspark met ontmoetingscentrum, de uitbouw van het sportcomplex op de Flandria-site en de bouw van een nieuw woonproject in het dorpscentrum op de site van de jongensschool.