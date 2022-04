De bekerfinale U21 Anderlecht-KRC Genk wordt op zaterdag 7 mei om 15 uur in het Lotto Park afgetrapt. Die bevestiging kreeg de club maandag in de Cegeka Arena. De Genkse beloften werden twee weken geleden al landskampioen en gaan op zoek naar de dubbel in het stadion van Anderlecht, waar ze onlangs in de competitie al een spectaculair duel met 3-4 wonnen. (mg)