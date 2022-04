Hasseltse Z33 grijpt net naast Europese architectuurprijs

Town House, het nieuwste gebouw van Kingston University in Londen, heeft welgeteld drie weken in Europa gestaan. Toch wint het de Mies van der Rohe Award, de tweejaarlijkse architectuurprijs van de Europese Unie. De prijs heeft zich nooit veel aangetrokken van grenzen. Ook projecten in landen rond de EU, zoals Noorwegen, Montenegro en Oekraïne, halen steevast de longlist.

Het universiteitsgebouw geeft onderdak aan een bibliotheek en een dansschool. De uitdaging voor de architecten bestond erin stille en luide ruimtes zowel van elkaar te scheiden als met elkaar te verbinden. De oplossing werd een sculptuur zoals enkel de architecten van het Ierse Grafton die kunnen ontwerpen. Vides en trappen doorsnijden een raamwerk van betonnen balken en kolommen, zodat het licht er overal doorheen valt.

Het licht valt overal doorheen. — © Ed Reeve

De jury looft de sfeer die dat vormenspel oplevert. Ondanks de grote oppervlakte van het project (ruim 10.000 vierkante meter), voelen de ruimtes huiselijk aan. Studenten kunnen elkaar overal ontmoeten: op de trappen, in de foyers en in het atrium, in de overdekte binnenruimte in het hart van het gebouw. Niet alleen de binnenruimte is opengewerkt, ook de grens naar de stad is zacht en poreus. Een metershoge zuilengang met trappen en balkons nodigt passanten uit om kennis te maken met het leven binnenin.

Ook andere finalisten legden de nadruk op inclusie, soms nog een stuk radicaler. De architecten van Deadline ontwierpen met Frizz23 in Berlijn niet alleen een gebouw, maar ook een model om burgers bij het ontwerp te betrekken. De Spoorwegboerderij, een charmant project van Grand Huit aan de Petite Ceinture in Parijs, nodigt inwoners (ook de meest kwetsbare) uit rond serres en moestuinen, een restaurant en slaapplekken. In Barcelona bouwden de architecten van Peris+Toral 85 sociale woningen uit lokaal hout. Het gedeelde binnenplein staat open voor de buurt.

Pritzker Prize

Een verrassende winnaar is Grafton niet. De oprichters van het bureau, Yvonne Farrell en Shelley McNamara, wonnen in 2020 al de Pritzker Prize, zowat de Nobelprijs voor architectuur. Tussen de 532 genomineerde projecten stonden nog twee andere schoolgebouwen van hun hand: het Institut Mines-Télécom in Parijs en de Toulouse School of Economics. Het veel geprezen auditorium voor de Bocconi-universiteit in Milaan haalde in 2009 al de finale. Het duo kreeg eerder dit jaar een eredoctoraat aan de KU Leuven.

België gooide tijdens deze editie opnieuw hoge ogen. Liefst 26 Belgische projecten (19 in Vlaanderen, 6 in Brussel en 1 in Wallonië) dongen mee naar de prijs. België startte daarmee vooraan in het peloton, met enkel Spanje, Frankrijk en Duitsland nog voor zich. Blikvangers waren Melopee in Gent, een schoolgebouw van het Belgische XDGA, dat de shortlist haalde, en Z33 in Hasselt van de Italiaanse architect Francesca Torzo, een van de vijf finalisten.

De vorige twee edities werden gewonnen door grootschalige verbouwingen van flatgebouwen: het Grand Parc Bordeaux (2019) en de Kleiburg in Amsterdam (2017).

De tentoonstelling ‘EU Mies Award 2022’ is vanaf 21/6 te zien in Bozar in Brussel.