SOS Haar. Een weelderige coupe zoals Timothée Chalamet? Dit kapsel is voor meer mensen geschikt dan je denkt

Amper 26 jaar is hij, maar toch is de Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet voor een hoop vrouwen én mannen een voorbeeld. We hebben het dan met name over zijn weelderige haardos, die er keer op keer zowel nonchalant als perfect gestyled uitziet. Wij vroegen sterrenkapper Jochen Vanhoudt hoe je het beste omgaat met zo’n kapsel en of het ook voor jou weggelegd is.