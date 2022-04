Zin in een zoete cocktail maar geen siroop in huis? Dit ingrediënt in je keukenkast is de oplossing

Tennis, anyone? Wij gebruiken in alle eerlijkheid onze raket enkel en alleen om in een fris drankje te roeren. Het idee van sporten in de vlakke zon klinkt als net een tik teveel inspanning. Het maken van deze cocktail is het tegenovergestelde: zonder veel moeite, klaar in een oogwenk en je kan zo op een ligbed onder een parasol kijken naar je sportende medemens. Buitenplezier, Hollywoodstijl.

Nodig

45 ml gin

15 ml kirsch

25 ml citroensap

1/2 el bloemsuiker

sodawater

maraschinokers

ijsblokjes

Doen

Shake gin, kirsch, citroensap en bloemsuiker met ijs. Zeef in een glas gevuld met ijsblokjes. Leng aan met sodawater. Garneer met een kers.

Tiense bloemsuiker

Wanneer je instant zoetigheid in een drankje nodig hebt zonder eerst siroop te maken of in huis te halen, werkt dit trucje als gek, want je kan in principe in elk cocktailrecept dat erom vraagt de siroop vervangen door een halve eetlepel bloemsuiker. Het lost onmiddellijk op en het geeft exact de toets zijdezachte sweetness die je soms nodig hebt. Is dat een luiemensending? Zeker. Vinden we dat erg? Helemaal niet!

www.tiensesuiker.com