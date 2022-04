Moederdag: drie handige adresjes voor een gezellige brunch of lekker ontbijt

Een adresje of activiteit tippen aan onze Goesting-redactie? Mail naar goesting@hetbelangvanlimburg.be.

Sprankelend tafelen

Is jouw mama een fijnproever? Dan is de ‘Brunch & Bubbels’ in De Barrier in Houthalen het perfecte moederdagcadeau. Vanaf 10 uur kun je er terecht voor sprankelende bubbels gevolgd door een uitgebreid gastronomisch ontbijt. Gezelligheid troef, want het wordt enkele uren samen tafelen. Na het ontbijt volgen nog verschillende lunchgerechtjes en afronden doe je met zoete en fruitige toetjes.

De Barrier, Grote Baan 9 in Houthalen. Prijs: 75 euro pp. Info & reserveren: www.debarrier.be

© De Barrier

Broodjes en beauty

Kun je niet kiezen tussen een lekker ontbijt en toffe beautyproducten? Bestel dan de luxe beauty-ontbijtmand van Café Beauté in Hasselt. Dit zijn pink bubbels, broodjes, charcuterie, granola, vers fruit en ander lekkers aangevuld met beautyproducten van Cent Pur Cent, Likami, Moroccanoil en andere merken.

Een ontbijtmand voor het gezin (twee volwassenen en twee kinderen) kost 55 euro en kan afgehaald worden in Café Beauté, Scheepvaartplein 1 in Hasselt. Info & reserveren: www.cafebeaute.be/webshop

© Café Beauté

Lekkere levering

Verwen je mama met een fijne verrassing aan huis en bestel een lekkere ontbijtmand. Het moederdagontbijt van De Ontbijtboetiek in Bilzen zit vol lekkers: yoghurtsmoothies, broodjes en koffiekoeken, allerlei beleg, surimisalade, frittata, gerookte zalm met blini’s én een doosje met artisanale praline.

De ontbijtmand kost 66 euro. Bestellen kan je via www.ontbijtboetiek.be. Daar vind je ook meer info over lever- en afhaalmogelijkheden.