Vandenbroucke kondigt nieuw Overlegcomité aan: “Misschien kan coronabarometer even in de la”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft in de marge van een bezoek met koning Filip aan gezondheidsinstituut Sciensano even vooruitgekeken naar het volgende Overlegcomité. Dat zou volgens Vandenbroucke normaliter plaatsvinden op 6 mei. De coronabarometer, die nu op geel staat, zou dan “even in de la” kunnen, zo zegt de minister, maar zeker is dat niet.

Op 7 maart werd de coronabarometer op geel gezet. Bijna alle coronamaatregelen verdwenen. De bedoeling lijkt om op het volgende Overlegcomité nog verder te versoepelen. “Als de epidemie verder gunstig ontwikkelt en het virus nog weinig circuleert, dan kun je zeggen: we gaan de barometer niet helemaal wegdoen, maar leggen hem even in de la. Als het virus blijft circuleren zoals vandaag dan zal dat nog niet lukken. Maar ik heb goede hoop, omdat ik zie dat de epidemie verder in kracht afneemt”, aldus Vandenbroucke.

Alle parameters (aantal bevestigde besmettingen, ziekenhuisopnames, covid-patiënten op intensieve zorgen en aan corona gerelateerde sterfgevallen), zitten inderdaad in een dalende lijn, maakte Sciensano dinsdag bekend.

Overlegcomité

Het Overlegcomité over corona werd al twee keer uitgesteld. Nu is er volgens Frank Vandenbroucke een nieuwe datum - al is die nog enigszins voorbarig: “We gaan ervan uit dat de mogelijke datum van een volgend Overlegcomité 6 mei is. We hopen dat we dan een beter zicht hebben op de epidemie en dat we dan beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de barometer.”

Dat Overlegcomité dient volgens de minister van Volksgezondheid ook voor iets anders: “Ik hoop dat we dan afspraken kunnen maken met andere regeringen over hoe we ons voorbereiden op eventuele nieuwe uitbraken van het virus of varianten van het virus, want wat we nu moeten doen is vooral goed voorbereid zijn op de toekomst.”