Drie dertigers beboet tijdens controle in Bilzen

Op de Alden Biesensingel is dinsdag een bestuurder (35) betrapt op het gebruik van marihuana. Hij verloor zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen en mag het gaan uitleggen bij de politierechter. Een andere chauffeur (32) kreeg dan weer een boete van 116 euro. Hij was door het oranje licht gereden, hoewel hij nog op tijd kon stoppen, en haalde 110 km/uur op de Alden Biesensingel. Een derde bestuurder (32) uit Riemst kreeg een boete omdat hij zijn gsm gebruikte en geen rijbewijs of identiteitskaart bij had. siol