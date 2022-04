Waar in Limburg maak je mooie communiefoto's? Kan je er zomaar binnen en moet je ervoor betalen?

Duffe fotostudio’s voor communicantjes en lentefeestneuzen zijn allang passe, maar guitige snoetjes met een half loszittend melkgebit blijven onbetaalbaar. Waar je ze origineel kan shooten? In de botsauto’s, tussen Japanse kerselaren of - waarom ook niet - met woestijnkamelen.

Alden Biesen

© Tom Palmaers

Alden Biesen, ooit een belangrijke vestiging van de Duitse Orde, is een gedroomde locatie voor een onvervalste sprookjesshoot. Zowel het kasteelcomplex op zich, als de bijhorende hoog- en laagstamboomgaarden zijn mooie locaties. Voor communie- en lentefeestfoto’s op het domein en in de tuinen heb je geen voorafgaande toestemming nodig, maar fotograferen binnen in het kasteel is niet mogelijk. Hou wel de agenda van de landcommanderij in de gaten: tijdens bepaalde evenementen moet je toch een inkomkaartje kopen.

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen. Meer info: www.alden-biesen.be

De Alpacaboerderij

© Boumediene Belbachir

Bestaan er dieren die fotogenieker zijn dan dan alpaca‘s? Wij denken van niet! In de Alpacaboerdij in Bocholt kan je gekke bekken trekken met de koddige knuffeldieren in je opperbeste communie- of lentefeestoutfit. De formule is eenvoudig: voor 40 euro (vaste prijs) + 3 euro per persoon, wordt er een alpaca aan een halster uit de stal gehaald waarmee je ongeveer 30 minuten foto’s kunt maken. Je boekt je halfuur “Alpa-Qualitiy Time” best online en moet zelf voor een fotograaf zorgen. Er blijft een gids bij om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt met de alpaca’s, maar je mag zelf kiezen hoe je de tijd met het dier dier indeelt.

Lillerbaan 104, 3950 Bocholt

C-Mine

© Boumediene Belbachir

Een klassieker: plaatjes schieten tussen de oude mijnschachten van C-mine in Genk. Nee, je zal niet de enige zijn met dit idee. Maar het industriële decor heeft ongetwijfeld nog onontdekte hoekjes en kantjes in petto. In openbare ruimtes zoals de Compressorenhal, de Foyer of het Designcentrum kan je gratis foto’s maken. Tenminste, als je ten laatste 5 dagen op voorhand reserveert. Om te shooten op het C-mine plein moet je geen aanvraag indienen. Commerciële fotoshoots in of naast het Labyrint, het kunstwerk van Gijs Van Vaerenberg, zijn verboden. Communicantjes hebben meer geluk, zolang de foto’s enkel voor privégebruik dienen.

C-Mine 10/bus 1, 3600 Genk. Reserveren via c-mine.be/aanvraag-fotoshoot

De wereldtuinen van Mondo Verde

De wereldtuinen van Mondo Verde, over de taalgrens in Landgraaf, vormen een originele en gevarieerde setting. Je kan er foto’s maken aan pakweg de Chinese Muur of de nagebouwde Trevifontein van Bernini. Of toch liever poseren naast echte kamelen in een nagebootst woestijnlandschap? Je vindt hier nog heel wat andere dieren: van ringstaartmaki’s, leeuwen tot Nubische geiten. Om van een voordeliger inkomtarief te genieten tijdens je fotoshoot, moet je op voorhand schriftelijke toestemming aanvragen. Communicantjes en professionele fotografen betalen dan 7,5 euro. Voor kinderen en volwassenen die bij de feestneus horen, bedraagt de prijs respectievelijk 15 en 18,50 euro per persoon.

Formulier fotoreportage: wereldtuinenmondoverde.nl/formulier/fotoreportage/

Groene Wereld 10, 6372 PW Landgraaf, Nederland

De Japanse Tuin

© Sven Dillen

Tussen de kerselaren, de pijnboomdennen en de bamboe in de Japanse Tuin kunnen kiekjes haast niet mislukken. Kinderen onder de 12 huppelen er gratis rond, ouders en de fotograaf betalen elk 6 euro inkom. Het park en glazen paviljoen achter de brug zijn vrij toegankelijk. Foto’s maken met drones is niet toegelaten. Verder mag je niet in het mos gaan staan en wordt gevraagd de weg voor andere bezoekers niet te versperren. Wie tussen de bloeiende kersenbloesems wil shooten, treuzelt best niet meer te lang... de lente is al een eind ver!

Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt

visithasselt.be/nl/japanse-tuin

De oude treinwagons in As

De oude treinwagons en -sporen aan het oude stationnetje in As verzekeren stoere foto‘s. Vier van de treinstellen werden zelfs onder handen genomen door street art- en graffitikunstenaars. De site is vrij en gratis te betreden, maar de treinen zelf mag je niet betreden of beklimmen. Les na de shoot zeker je dorst in de aanpalende brasserie in het oude stationsgebouw.

Stationsstraat 124, 3665 As

as.be/toerisme-as/station-as

De Genkse bib

De bibliotheek van Genk werd al twee keer genomineerd voor de Beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Jonge boekenwurmen kunnen er poseren met hun neus in de boeken, aan de vleugelpiano in de ruime inkomhal, tussen de boekenrekken of in een van de kleurrijke speel- en expohoekjes. Geef het personeel op voorhand zeker een seintje via bibliotheek@genk.be.

Stadsplein 3, 3600 Genk

De Abdij van Herkenrode

Foto ingestuurd door Sofie Wolfs: “Herkenrode is een prachtige plaats om foto’s te maken, zeker in de bloementuin.” — © RR

De Abdij van Herkenrode, een voormalig klooster in Kuringen, is een koninklijke plek omringt door veel groen. Foto’s maken in de historische gebouwen zelf kan niet. Op het buitendomein van de Abdijsite kan er daarentegen naar hartenlust geposeerd worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor foto’s in de Kruiden- en Inspiratietuin van Abdijsite Herkenrode, dient het geldende toegangstarief betaald te worden. Dit is ook enkel mogelijk tijdens de openingsuren.

Tarieven: abdijsiteherkenrode.be/info-praktisch/openingsuren-tickets

Herkenrodeabdij 4, B 3511 Hasselt

De Brug van Vroenhoven

De Brug van Vroenhoven lijkt wel een fashionwalhalla: zowel de kledinglijn van Stromae als collecties van Nike en RectoVerso werden er al geshoot. Het spreekt voor zich dat ook de schattige pakjes en zwierige jurkjes van communiecantjes en kinderen die een lentefeest vieren goed tot hun recht komen op de betonnen boogbrug. De brug is vrij toegankelijk: loop gewoon richting de ingang van het belevingscentrum om het opstapje te vinden.

Maastrichtersteenweg 212, Riemst

1 mei-kermis in Genk

© Shutterstock

Terug van twee jaar weggeweest: De 1 mei-kermis in Genk. Een 110-tal foorkramers sieren de Dieplaan en de Jaarbeurslaan met hun kleurrijke kraam of attractie. In de botsauto’s, of snoepend van een kleverige suikerspin: in dat bonte decor komt niemand van een koude kermis thuis. Uiteraard vrij toegankelijk. Tip: ga op een minder druk moment, meteen na schooltijd of zodra de eerste attracties in het weekend opengaan.

1 mei-kermis: van vrijdag 29 april tot en met maandag 9 mei

Dieplaan en Jaarbeurslaan, Genk

Thor Park

© Raymond Lemmens

In het populaire Thor Park in Genk worden maandelijks één of twee open shoot- en publieksdagen georganiseerd. De eerstvolgende datums zijn 8 en op 11 mei: het gebouw is dan nagenoeg volledig toegankelijk en er mag gefotografeerd en gefilmd worden. Het voormalige hoofdgebouw van de mijnsite in Waterschei vormt zowel binnen als buiten een majestueus toneel om herinneringen te verzilveren.

Thor Park 8000, 3600 Genk