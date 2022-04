Bestuurder met voorlopig rijbewijs vervoert drie kinderen zonder gordel in Bilzen

In de Maastrichterstraat heeft de politie dinsdag een voertuig aan de kant gezet waarin drie kinderen zonder gordel en zonder beveiligingssysteem zaten. Twee van de kinderen stonden recht tussen de voorste zetels. De bestuurder (25) had bovendien maar een voorlopig rijbewijs, en mocht de kinderen dus niet vervoeren. Hij had ook geen L aan zijn voertuig hangen. Er werd een pv opgesteld en de man mag het later gaan uitleggen bij de politierechter. siol