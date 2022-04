Poetin twijfelt niet aan onschuld van Russische kunstschaatster: “Valieva heeft geen verboden middelen gebruikt”

Ondanks het feit dat kunstschaatsster Kamila Valieva eind december positief getest heeft op het verboden middel trimetazidine, is Russisch president Vladimir Poetin overtuigd van haar onschuld. “Valieva heeft haar schitterende resultaten behaald zonder het gebruik van doping”, vertelde Poetin dinsdag aan staatspersagentschap TASS tijdens een huldiging van olympiërs en paralympiërs in de hoofdstad Moskou.

“Met haar onmiskenbare talent, schoonheid, kracht en zachtheid kan ze de moeilijkste sprongen tot een goed einde brengen en verheft ze de sport tot kunst. Het is onmogelijk zo’n perfectie te bereiken met het gebruik van verboden producten of door middel van manipulaties. In het kunstschaatsen is er voor dergelijke praktijken geen plaats.”

Trimetazidine staat sinds 2014 op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap (WADA) omdat het de bloedcirculatie kan bevorderen. Volgens Valieva kwam ze met het product onvrijwillig in contact via medicatie die haar grootvader neemt. Haar positieve test kwam pas tijdens de Spelen aan het licht en het Internationaal Sporttribunaal (TAS) besliste haar niet uit competitie te nemen op de Winterspelen, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak. Dat zal later pas gebeuren, maar die procedure kan maanden in beslag nemen. Aangezien Valieva op het moment van de feiten jonger was dan 16 jaar, riskeert ze maximaal twee jaar schorsing. Uitgerekend vandaag/dinsdag vierde ze haar 16e verjaardag.

Valieva is op haar piepjonge leeftijd al de ‘leading lady’ van het internationale kunstschaatsen en heeft de wereldrecords in handen op de korte kür (90.45), vrije kür (185.29) en de gecombineerde score (272.71). Daardoor wordt ze nu reeds beschouwd als de beste kunstschaatsster aller tijden. Na de korte kür had ze in Peking nog de leiding in handen, maar de stress werd haar te veel en tijdens de vrije oefening stapelde ze de fouten op, waardoor ze haar eerste Spelen gedesillusioneerd met een vierde plaats moest verlaten, na een mentale slijtageslag.

