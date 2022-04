Thrillers over kleine commissaris Verhoeven herwerkt tot uitstekende strip

Er ontploft een bom in Parijs. Er vallen geen doden, enkel gewonden door een stelling die het begeeft. De dader - ene John Garnier - komt zelf naar de politie. Zijn eis: de vrijlating van zijn moeder Rosie die op verdenking van moord in de gevangenis haar proces afwacht, vijf miljoen euro en twee vliegtickets naar Australië. Anders ontploft er in Parijs de komende zes dagen elke dag een bom. Bommen waarvan de tijdklok al tikt. Bizar detail: de dode waarvoor moeder Rosie in de cel zit, was de verloofde van John. En toch wil hij zijn moeder vrij. Voor speurder Verhoeven, intuïtief-briljante geest in een lichaam van 1,45 m, is het alle hens aan dek. Of anders nemen die van de antiterreur het over. Maar John buigt niet tijdens de verhoren. Voorlopig. Deze Franse serie, waarvan meteen ook een tweede deel uitkwam, is een bewerking van de thrillers van schrijver Pierre Lemaitre. Tekenaar Corboz en scenarist Bertho verstrippen uitstekend. Met snedige dialogen, een beweeglijk realisme, een toefje spot en met geloofwaardige personages die leven. Zeker ook als de getroebleerde jeugdjaren van Verhoeven parallellen tonen met die van John Garnier.(jbx)

Verhoeven Brigade (1) - Rosie, door Bertho en Corboz, naar de roman van Pierre Lemaitre, Uitg. Silvester, 72 blz.