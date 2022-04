Eeuwenoude hoeve in Heers krijgt een tweede leven als eventlocatie

Vijf jaar lang hebben ze met het hele gezin gerenoveerd, maar nu is de eeuwenoude vierkantshoeve van Nathalie Frérotte (45) en Stijn Bollen (45) in het centrum van Heers klaar voor een nieuw leven. Begin april opende het koppel Hoeve de Heusch, een plek voor zowel feesten en evenementen als workshops en professionele coachingsessies.

Zaakvoerders en levenspartners Nathalie Frérotte (45) en Stijn Bollen (45) staan nog met één voet in de coaching en het onderwijs. “Als loopbaancoach geef ik tijdens de week in de praktijk van de hoeve verschillende cursussen in het kader van persoonlijke ontwikkeling”, zegt Nathalie. “In het weekend kunnen hier dan familiefeesten, events en meetings doorgaan in een stijlvolle, historische setting.”

Hoeve de Heusch verwijst naar baron de Heusch, die ooit in de hoeve woonde. Het pand dateert vanuit 1632 en kent een lange geschiedenis. Nathalie wou graag haar emotionele band met deze hoeve behouden. “De hoeve was van mijn grootouders en mijn oom Lambert ‘Bère’ Dessart leefde hier als laatste. Maar liefst vijf jaar lang hebben we gerenoveerd. Samen met hele gezin hebben we heel wat werk verricht.”

Feestschuur

Op de binnenkoer van Hoeve de Heusch kunnen bezoekers bij goed weer verpozen op het gezellige zomerterras. “Daarnaast is er een authentiek cafeetje waar destijds het werkhuis en zaaghuis was”, vertelt Nathalie. “Het feestgedeelte ligt in onze ‘Skuur’. In deze schuur vind je de prachtige balken en zuilen van weleer terug. Dit is de plaats bij uitstek voor communie- of lentefeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten, meetings, workshops en bedrijfsevents van 30 tot 70 personen. We beschikken dus over verschillende ruimtes die als eventlocaties gehuurd kunnen worden. Maar we zorgen ook voor evenementen op maat, van decoratie en aankleding tot catering. Authenticiteit, flexibiliteit en gastvrijheid zijn onze grootste troeven.” (frmi)

Praktisch:

Hoeve de Heusch

Nieuwe Steenweg 31, 3870 Heers

0479/31.76.19 (Nathalie)

hoevedeheusch@gmail.com

www.hoevedeheusch.be

Facebook: Hoeve de Heusch

Open: de openingsuren zijn flexibel, meestal op zaterdag en zondag en tijdens de schoolvakanties. Feesten en events kunnen altijd op aanvraag