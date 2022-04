Staatssecretaris Mahdi bedankt voor dansje met parlementslid Farih

Maar in plaats daarvan kijkt Mahdi wel heel onwennig om zich heen zich duidelijk afvragend hoe hij zich hier zonder gezichtsverlies kan uitwerken. Meedansen was niet meteen de beste optie in zijn optiek. Dus keek de staatssecretaris om zich heen in de hoop dat iemand hem zou bevrijden uit het voor hem ietwat gênant tafereel. In de plaats daarvan krijgt hij een brede glimlach van de man die vlak naast hem staat. Dan maar een noodoplossing, moet Mahdi gedacht hebben, en hij posteerde zich leunend tegen een bord van zijn partij. Uiterlijk gemaakt ontspannen en met een blik van ‘heb ik mij hier toch maar weer mooi uitgewerkt’. En Nawal Farih doet, lichtjes teleurgesteld, haar dansje voort. (cn)