Man slaat bordeel in Heers kort en klein vanwege betaalproblemen

Een man uit het Luikse heeft afgelopen weekend een bordeel kort en klein geslagen langs de Steenweg in Heers. De reden voor zijn uitbarsting waren aanslepende betaalproblemen.

Vorige week kon de man zijn bezoek aan de dames niet betalen. Daarom liet hij er zijn horloge achter als onderpand. Toen hij later terugkeerde om te betalen, ging dat niet omdat de dame in kwestie niet aanwezig was. En ook toen hij vorige zaterdag rond 00.15 uur een tweede keer terugkwam, bleek ze niet daar te zijn. Omdat de man zijn horloge nog steeds niet kon terugkrijgen, verloor hij zijn geduld. Hij vernielde de ruiten van de bar en sloeg ook een deel van de inboedel stuk. Daarop werd hij door de politie Kanton Borgloon gearresteerd. Na verhoor mocht hij beschikken. siol