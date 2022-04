Tijdens een interview met de Britse journalist Piers Morgan heeft Donald Trump enkele krasse uitspraken gedaan. In het interview schepte hij op over hoe hij de crisis in Oekraïne en de situatie met Poetin zou hebben aangepakt. Zo had hij het over de nucleaire dreigementen die Poetin uitte. Als Trump nog president zou geweest zijn “zou hij problemen hebben gekregen.”