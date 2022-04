Cadeautip voor Moederdag: deze geschenkjes zijn handgemaakt in Limburg

Mama verdient een bloemetje. Of een van deze drie creatieve cadeautjes. Wil jij je mama verrassen met een origineel, handgemaakt, geschenkje? Neem dan eens een kijkje bij deze Limburgse creatievelingen.

Zeg het met een kaartje

Sien is een creatieve duizendpoot die zelf het kaartje belangrijker vindt dan het cadeau. Het geeft je de kans om er een persoonlijke boodschap op te noteren. Daarom bracht ze vorig jaar haar eigen collectie geSIENeerd uit, met deze toffe kaartjes voor de liefste mama’s.

2 euro, te koop via Instagram: www.instagram.com/gesieneerd of via mail: gesieneerd@gmail.com

© geSIENeerd

Knap boeket, knappe mama

Een mooi boeket? Schoonheidsverzorging? Kun je niet kiezen? Doe je mama dan dit moederdagarrangement van Knapboeket en JIJ Schoonheidssalon in Voeren cadeau. Zo krijgt ze een klein boeketje droogbloemen in een vaasje, kan ze straks zelf een boeket in de pluktuin van Knapboeket gaan plukken én krijgt ze er een schoonheidsbehandeling bij.

Het arrangement kost 50 euro en kan besteld worden via instagram: www.instagram/knapboeket, www.instagram.com/jijschoonheidssalon

© Knapboeket

Een verfrissende combinatie

Wendy van Soap Treats in Oudsbergen maakt badproducten die lekker ruiken en fijn aanvoelen. Jolien en Janne van AteljeeQ uit Bree maken handgemaakte decoratie uit jesmonite, zoals schaaltjes en vaasjes. Een lekker ruikend zeepje op een mooi schaaltje: de perfecte combinatie, toch? Dus sloegen de creatieve ondernemers de handen in elkaar.

De prijzen variëren van 10 tot 26,5 euro. Ze zijn te koop via www.instagram.com/ateljeeq. Andere leuke zeepcadeaus: www.soaptreats.be