België treft Frankrijk, Duitsland en Australië in de Davis Cup tennis

De Belgische mannen nemen het in de groepsfase van de Davis Cup op tegen Frankrijk, Duitsland en Australië. Dat was het resultaat van de loting van dinsdag in het Spaanse Malaga. België werd in groep C ondergebracht en werkt haar pouleduels af in het Duitse Hamburg.

De groepsfase van de Davis Cup gaat van 14 tot en met 18 september door in speelsteden Bologna, Glasgow, Hamburg en Valencia. De Spaanse stad werd pas dinsdag aangeduid als vervanger van Malaga, dat de speelstad vormt voor de finalewedstrijden (21-27 november).

De beste twee landen van elke groep stoten door naar die finalewedstrijden. De winnaar van groep C treft in de kwartfinales de nummer twee van groep B, de poule van Spanje, Canada, Servië en Zuid-Korea. De nummer twee van groep C ontmoet de winnaar van groep D, de poule van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Kazachstan en Nederland.

De Belgische mannen namen het in het verleden acht keer op tegen Frankrijk, negen keer tegen (West-)Duitsland en zes keer tegen Australië. Tegen Frankrijk werd drie keer gewonnen en vijf keer verloren. De laatste ontmoeting was de verloren finale van 2017 (3-2).

Tegen Duitsland werd slechts één keer gewonnen en acht keer verloren. Beide landen kwamen elkaar voor het laatst tegen in de eerste ronde van 2017. Toen boekten de Belgen hun enige overwinning (4-1).

Australië won in haar zes duels tegen België drie keer. Evenveel keer trok het Belgische team het laken naar zich toe. In november 2019 waren de Australiërs in de groepsfase in Spanje met 2-1 te sterk.

Frankrijk is voor deze editie het derde reekshoofd, Duitsland is als zesde geplaatst, Australië als veertiende. De Belgen zelf zijn als tiende geplaatst.

België kwalificeerde zich begin maart voor de Davis Cup Finals na een overwinning tegen Finland.