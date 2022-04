Miljoenenkoppel uit ‘Blind gekocht’ krijgt slechte reviews over zaak en dreigt met juridische stappen

De passage van Filip en Caroline, alias ‘het miljoenenkoppel’, in Blind gekocht zindert nog na. Na alle heftige commentaren op sociale media hebben een vijf- tot zestal mensen online slechte reviews geschreven over de binnenspeeltuin van het koppel. En dat puur wegens de manier waarop ze overkwamen op televisie. Maar Filip en Caroline laten zich niet onbetuigd.

Ze mogen geen contact meer opnemen met Filip, Caroline of hun familieleden. Schadelijke opmerkingen geven over het koppel – hetzij op sociale media, hetzij in de pers – is al helemaal uit den boze. Verder vragen de advocaten van het koppel de schrijvers van de slechte reviews die binnen de drie dagen te verwijderen. Doen ze dat niet, volgt er een strafklacht en de eis van een dwangsom.

Hoewel het aantal negatieve recensies momenteel niet opweegt tegen het aantal positieve, wil het koppel erger voorkomen. “Ze hebben lang getwijfeld om deze stap te zetten, omdat ze geen polemiek willen creëren. Maar dit gaat niet meer over hun passage in Blind gekocht, maar over hun binnenspeeltuin (Tarzan & Jane in Heusden-Zolder, red.). Enkele mensen schreven reviews zonder duidelijk een voet in die zaak te hebben gezet”, zegt hun advocaat Bart Van den Brande. Zo hadden de reviews het over ‘luxe-mensen die op hun kap geld verdienen’. “We zochten uit wie die mensen waren en stuurden een brief.”

De slechte reviews hadden niets te maken met de binnenspeeltuin en alles met de passage van Caroline en Filip in ‘Blind gekocht’, klinkt het bij hun advocaat. — © Play4

Intimideren of mensen het zwijgen opleggen is niet hun bedoeling, benadrukt de advocaat nog. “Het enige wat we willen, is zakelijke schade aan het bedrijf te voorkomen. Nog niet iedereen die we een brief stuurden, heeft gereageerd. Maar de meesten hebben zich intussen geëxcuseerd en hun review offline gehaald. Ik merkte nu dat er een aantal andere mensen vijfsterrenreviews schreven, als tegengewicht. Dat was verre van de bedoeling, maar het doet wel deugd.”

Weinig charismatische deelname

De deelname van Filip en Caroline in Blind gekocht bleef niet onbesproken. Ze legden als eersten in de geschiedenis van het programma een miljoen euro neer voor een woning. Maar de villa die experten voor hen uitkozen, kon aanvankelijk niet op hun goedkeuring rekenen. Zo vonden ze de woning klein aanvoelen en had Caroline het moeilijk met het feit dat er aan beide kanten dichte buren wonen. “Ik wil niet dat ze onze gesprekken kunnen horen als ons raam openstaat.”

“Hier ontbreken kamers, dressings, een studio, badkamers. Er mag een bord ‘te koop’ op dit huis komen. Het mag voor mij hier gewoon stoppen, het Blind gekocht-avontuur”, klonk het verder nog. Heel wat kijkers stoorden zich – vrij vocaal – aan de “weinig charismatische deelname” en “het gebrek aan realiteitszin”. “Dat mensen met zo’n bedrag meedoen aan Blind gekocht, krankzinnige eisen op tafel leggen en dan klagen, is een kaakslag voor alle jongeren die geen huis kunnen kopen in deze absurde tijden”, klonk het.

Het koppel was niet meteen weg van de villa die de ‘Blind gekocht’-experten voor hen uitkozen. — © Play4

“Ik heb bewust niet alles gelezen”, reageerde Caroline daarop. “Ik schrok ook heel erg toen ik mezelf op televisie zag. Mocht het iemand anders zijn, denk ik dat ik die ook heel verwaand zou vinden. Mensen vergeten soms hoe lang en intensief dit hele proces is. Van inschrijving tot verhuis gaat dat over een jaar. Als kijker begrijp je perfect waarom Bart en Béa een pand kopen, maar als deelnemer krijg je die informatie pas achteraf. Wij zijn altijd heel eerlijk geweest en sommige reacties waren achteraf gezien wat impulsief en overdreven, dat weten we zelf ook. We hadden vertrouwen moeten hebben in de experts, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Het koppel is intussen naar hun nieuwe woning verhuisd en woont er erg graag. Van spijt is er geen sprake. “Mocht ik op voorhand weten hoe alles zou verlopen zijn, zou ik opnieuw deelnemen. Zelfs met de kritiek. Het was een parcours met ups-and-downs, maar we hebben elkaar recht gehouden en we hebben eruit geleerd”, liet het koppel optekenen.