Verrassende manieren waarop je een ijsschep kan gebruiken: “Zo’n veelzijdige keukentool”

Ellen: “Waarom een ijsschep? Trust me, het is zo veelzijdig! Ik gebruik mijn ijsschep (de variant met het knijpmechanisme in het handvat) voor zoveel meer dan alleen bolletjes ijs. Ik gebruik hem om gehaktballen, koekjes, chocoladetruffels … van dezelfde grootte te maken, maar ook voor het maken van fruitballetjes en voor het uithollen van groenten en fruit, zoals het ontpitten van een pompoen of het maken van gevulde courgette. Daarnaast is deze tool handig om cupcakes mee te vullen of pannenkoekjes in je pan te scheppen.”

LEES OOK: