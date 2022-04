Burgemeester Molenbeek reageert op uitspraken Conner Rousseau: “Onaanvaardbaar, sluimerend racisme”

Catherine Moureaux (PS), de burgemeester van Molenbeek, is niet te spreken over de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die zei in een interview met Humo: “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België.” Onaanvaardbaar, vindt Moureaux. “Dergelijke uitlatingen getuigen van een latent racisme, en zijn een partijvoorzitter onwaardig”, zegt ze in La Libre.

Drie kwart van de Fransen zegt dat ze het gevoel willen hebben dat ze in hun eigen land wonen, legde Humo voor aan Rousseau. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, antwoordde de Vooruit-voorzitter. “In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar”, zei Rousseau ook in hetzelfde interview.

“Die opmerkingen zijn onaanvaardbaar”, aldus Moureaux. “Ze tonen een zekere minachting, en een latent racisme dat wel vaker onze gemeente als uitgangspunt gebruikt. Het is een partijvoorzitter onwaardig. Deze uitspraken kwetsen 100.000 Molenbekenaars onterecht. Ik ben boos. Ik denk dat hij nooit naar Molenbeek is gekomen. Ik nodig hem uit om naar onze gemeente te komen, en plezier te beleven in onze multiculturele gemeenschap. Ik wacht af om te zien of hij onze uitnodiging aanvaardt, en of hij zich realiseert welke fout hij met zijn woorden heeft gemaakt.”

Moureaux wijst er ook fijntjes op dat Rousseau in het interview wel degelijk interessante opmerkingen maakt. “Hij vertelt hoe belangrijk het is om je te kunnen emanciperen, door een van de landstalen te beheersen. Dat is helemaal relevant. Maar vervolgens dwaalt hij af door opmerkingen te maken die getuigen van een latent negatief klimaat over Brussel, en over de mensen die hier na de jaren vijftig arriveerden. Hij gooit alles op dramatische en pijnlijke wijze op een hoopje.”