Last van feeststress? Met de tips van foodie Ellen Van Gool ben je er zo vanaf

1. De hele avond in de keuken staan en de helft van het feest missen is niet gezellig. Ga daarom voor een gigantische ovenschotel of combineer verschillende gerechten zodat er voor elk wat wils is.

2. Een apero met vrienden? Kies voor een mix tussen lekkere hapjes uit de supermarkt en een paar heerlijke zelfgemaakte gerechtjes. Zo neem je niet te veel hooi op je vork en hoef je bovendien niets van de avond te missen

3. Heb je van tevoren weinig tijd? Schakel dan wat extra handen in. Laat de kids wortels raspen, groenten afspoelen of kruiden knippen met een schaar. Of grijp het koken aan als een bonding moment met je partner. Zijn er enkele gasten te vroeg? Vraag ze om te helpen en laat ze in de potten roeren, de tafel dekken of alvast een aperitiefje inschenken.

Nog op zoek naar een drankje voor je tuinfeest? Kies voor onze Sunset Billie. Klaar in een handomdraai en − what’s in a name − perfect om de zon bij te zien ondergaan.