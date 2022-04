“Meisjes worden over het hoofd gezien”: expert nuanceert gestegen aantal diagnoses met autisme

In twee jaar tijd steeg het aantal schoolkinderen dat de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) kreeg met 20 procent. Wordt er met labels gestrooid? “Uiteraard moeten we waakzaam zijn dat kinderen niet onterecht die diagnose krijgen”, zegt hoogleraar orthopedagogiek en autisme-expert Ilse Noens. “Anderzijds weten we dat heel wat kinderen met autisme vandaag jammer genoeg nog steeds onder de radar blijven.”