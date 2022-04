Ex-manager van Astrid Coppens ook in beroep veroordeeld tot jaar cel

Ex-Hollywoodvrouw Astrid Coppens werkte sinds 2010 samen met D.P., die vooral in België haar belangen vertegenwoordigde. Maar volgens haar advocaten werd Astrid Coppens opgelicht voor een bedrag van 550.000 euro. “Wanneer bijvoorbeeld een contract van 600.000 euro werd afgesloten met een kledingketen, toonde hij Astrid een contract van 405.000 euro. Dat verschil stak hij dan in zijn zak, terwijl hij ook nog eens commissie kreeg op dat bedrag”, pleitte haar advocate Nathalie Goedertier op de zitting in maart. Tijdens de scheidingsprocedure met haar ex-man in Amerika, ontdekte ze in enkele nieuwe stukken dat haar contracten vaak afweken van die die haar manager naar de klant opstuurde. “Ze is misbruikt in haar goedheid.” Kris Luyckx, die ook voor Coppens optrad: “Hij heeft de kip met de diamanten eieren willen pluimen.”

D.P. werd in eerste aanleg veroordeeld tot een jaar cel met uitstel, een boete van 8.000 euro. Maar volgens zijn advocaat, Peter Meirsman, stond het dossier bol van de sfeerschepperij. “In die 25 jaar dat hij artiesten heeft begeleid, is er nooit enige klacht ingediend. Astrid en haar broer zijn de enige.” Volgens zijn advocaat moesten de contracten in het geheel van de vertegenwoordiging van Astrid, haar broer en in de begindagen ook van John Bryan worden gezien. “Nooit is er geld aan zijn handen blijven plakken of is er een verrijking geweest.”

Toch volgde het hof die stelling niet en bevestigde het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. D.P. blijft veroordeeld tot één jaar met uitstel en een boete van 8.000 euro. Hij moet Astrid Coppens ook 168.000 euro terugbetalen.