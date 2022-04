Coronacijfers zitten in dalende lijn

De coronacijfers zitten in een dalende lijn. Zowel het aantal nieuwe bevestigde gevallen (-22 procent), het aantal ziekenhuisopnames (-16 procent), het aantal ingenomen ziekenhuisbedden (-10 procent) als het aantal sterfgevallen (-20 procent) dalen op weekbasis. Maandag lagen nog 2.742 Covid-19-patiënten in Belgische ziekenhuizen, van wie 165 (-10 procent) op afdelingen intensieve zorg. Dat blijkt uit het dagrapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 16 en 22 april werden dagelijks gemiddeld nieuwe 5.894 bevestigde besmettingen opgetekend, een terugval met 22 procent tegenover de week ervoor. Dat brengt de teller van het aantal bevestigde Covid-gevallen sinds het begin van de pandemie op 4.036.113. In alle provincies en gewesten dalen de besmettingscijfers.

Het aantal afgenomen tests ligt met 20.390 tests ook wel 20 procent lager. De positiviteitsgraad (32,1 procent) ligt een fractie lager (-0,5 procent). Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België daalt verder naar 0,89 (-7 procent). Een cijfer onder 1 wijst erop dat de epidemie in kracht afneemt.

Tussen 19 en 25 april werden per dag gemiddeld 176 personen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een nieuwe daling met 16 procent ten opzichte van de week voordien. Maandag werden 2.742 patiënten voor een coronabesmetting in Belgische ziekenhuizen verpleegd, een daling met 10 procent op weekbasis.

Tussen 16 en 22 april overleden dagelijks gemiddeld 18,7 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, of een daling met 20 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode. Het totaal aantal overlijdens in die ruim twee jaar pandemie komt daarmee op 31.382.

In totaal 9.137.575 mensen (79,3 procent van de bevolking) zijn volledig gevaccineerd, en 7.124.684 mensen (61,8 procent van de bevolking) kregen ook een boosterprik. In Vlaanderen bedraagt dit respectievelijk 84,6 en 70,4 procent. In totaal zijn al 25,3 miljoen dosissen van een Covid-19-vaccin toegediend.