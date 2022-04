Snowboard-ster Chloe Kim last opnieuw sabbatjaar in: “Nood aan een totale reset”

De Amerikaanse snowboardster Chloe Kim, tweevoudig olympisch kampioene op de halfpipe, heeft aangekondigd dat ze niet in actie zal komen tijdens het seizoen 2022-2023 vanwege haar mentale gezondheid. Het is geen afscheid van de sport, deelde de Amerikaanse wel nog mee. Op de Olympische Winterspelen in 2026, in Cortina d’Ampezzo (Italië), wil ze volop voor een derde opeenvolgende gouden medaille gaan.

America’s sweetheart of de Koningin van de Halfpipe, het zijn maar enkele bijnamen van de hyperpopulaire snowboardster Chloe Kim. Twee maanden geleden verlengde de 21-jarige Amerikaanse in Peking oppermachtig haar olympische titel op de halfpipe. Met een topscore van 94 punten in haar eerste run blies ze de concurrentie weg.

Het CV van deze hyperpopulaire Amerikaanse met Zuid-Koreaanse roots leest als een aaneenschakeling van records. Amper vijftien jaar oud was Kim toen ze als eerste vrouw opeenvolgende 1080’s landde in een halfpipe-competitie, twee jaar later werd ze de jongste olympisch snowboardkampioene ooit. Op haar 21ste schopte Kim het tot allereerste regerend kampioene op de drie grootste toernooien: WK, Winterspelen en X Games.

Maar de Amerikaanse kampioene kampte al langer met zorgen over haar mentale gezondheid. Na haar eerste snowboardtitel op de Olympische Winterspelen van 2018 in PyeongChang, op amper 17-jarige leeftijd, had ze het moeilijk met de gevolgen van haar roem. Ze overwoog haar carrière te beëindigen, maar nam in de plaats daarvan een pauze van 22 maanden. Al is pauze niet echt het juiste woord. Ze kreeg haar eigen Barbiepop en Kellogg’s-ontbijtgranen, sierde de covers van Sports illustrated en Time magazine, deed mee aan de Amerikaanse versie van The masked singer en dook op als personage in de film Charlie’s angels en de tekenfilm Scooby-Doo. Oh ja, ze studeerde ook nog twee jaar aan de prestigieuze Princeton-universiteit.

“Nood aan een totale reset”

In 2021 hervatte ze de competitie, in februari dit jaar behaalde ze vervolgens opnieuw succes met haar tweede olympische overwinning op de Winterspelen in Peking. Op internet-tv-zender Cheddar liet Kim verstaan: “Om mijn mentale gezondheid te beschermen, zal ik in het seizoen 2022-2023 geen competitiewedstrijden aanvatten. Na een toffe, maar erg vermoeiende winter heb ik nu even nood aan een totale ‘reset’ en niet aan een nieuw seizoen.”

“Ik wil nu vooral even genieten en kom terug wanneer ik me daar klaar voor voel. Wat ik wel al weet, is dat ik in 2026 voluit voor een derde titel wil gaan”, deelde de koningin van de halfpipe mee.