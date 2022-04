44 miljard dollar (ruim 41 miljard euro) legt SpaceX- en Telsa-topman Elon Musk neer voor de microblogsite Twitter. De raad van bestuur en de miljardair zijn tot een akkoord gekomen. De verkoop is zo goed als rond, maar wat is de man nu eigenlijk van plan met het platform? “Bizar dat hij zo spreekt over transparantie.”