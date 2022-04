US Open-winnares Emma Raducanu en coach Torben Beltz gaan na minder dan zes maanden alweer uit elkaar

De verrassende eindwinnares van de US Open nam de Duitser, vooral gekend van eerdere successen met Angelique Kerber, in dienst aan het einde van vorig seizoen. De samenwerking blijkt nu dus van korte duur. Dinsdag bedankte Raducanu hem in een verklaring wel nog voor de samenwerking: “Ik wil Torben bedanken voor zijn coaching, professionele houding en toewijding in de laatste zes maanden. Hij heeft een enorm groot hart en ik heb genoten van onze sterke band tijdens onze samenwerking.”

“Om mezelf verder te kunnen ontwikkelen als tennisser, denk ik dat het nu beter is over te schakelen op een nieuw trainingsmodel met tussentijdse ondersteuning van de LTA (British Lawn Tennis Assocation, red).”

Het nieuws over Beltz’ ontslag komt enigszins onverwacht. Raducanu kende vorige week haar beste periode onder de Duitser, met opeenvolgende overwinningen op het gravel van de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart en een overtuigende prestatie in de nederlaag tegen nummer één Iga Swiatek.

Het ontslag van Beltz past wel in het patroon van trainerswissels dat de prille carrière van Raducanu reeds nu al kenmerkt. Al vanop jonge leeftijd wisselde de huidige nummer 11 van de wereld regelmatig van coach.

Ook samenwerkingen met vorige coaches waren een kort leven beschoren. Zo besliste Raducanu vorig jaar, na door te stoten tot de vierde ronde op Wimbledon, de samenwerking met trainer Nigel Sears stop te zetten. Zijn plaats werd ingenomen door haar voormalig jeugdtrainer Andrew Richardson, met wie ze de US Open speelde.

Ondanks eindwinst in die US Open, besliste Raducanu het partnerschap met Richardson niet voort te zetten. In de plaats wilde ze een trainer met meer ervaring in de WTA Tour. Die ervaring vond de Britse bij Torben Beltz, die eerder Angelique Kerber naar twee grandslamtitels had geleid en ook successen kende met de Kroatische Donna Vekic.