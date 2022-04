Belgische piloot Amaury Cordeel maakt het bont in F2 waardoor schorsing dreigt

Onze landgenoot Amaury Cordeel ontsnapt in de Formule 2, de opstapklasse naar de Formule 1, nog net aan een race schorsing nadat hij het voorbije raceweekend in Imola een reeks strafpunten kreeg.

Amaury Cordeel zakte naar Imola af met vier strafpunten op zijn licentie, strafpunten die hij in Saoedi-Arabië verzamelde omdat hij niet vertraagd had toen een andere rijder gecrasht was tijdens de kwalificaties. In Imola liep het niet beter, Cordeel beleefde een rampzalige race op zondag en mocht vijf strafpunten bijschrijven op zijn licentie.

Nadat hij tijdens de race drie inbreuken had gepleegd tegen de baanlimieten kreeg hij een waarschuwing maar bij de vierde inbreuk was het wel raak: vijf seconden tijdstraf en een strafpunt. Een hardleerse Cordeel beging nogmaals dezelfde overtreding en toen werden een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten zijn deel. Bij de zesde overtreding kreeg hij een drive through-penalty en nog eens bijkomend twee strafpunten, die zijn totaal aantal strafpunten op negen stuks brengen.

Daarmee is hij slechts drie strafpunten verwijderd van een schorsing, want elke rijder die tijdens het seizoen twaalf strafpunten verzamelt mag de rest van het bewuste raceweekend, of het eerstvolgende raceweekend, niet meer in actie komen. Onze landgenoot zal tijdens de resterende races van het F2-seizoen dan ook flink binnen de lijntjes van het reglement moeten kleuren om een raceban te vermijden.

De overtredingen waarvoor Cordeel strafpunten kreeg waren echter niet het enige wat hij mispeuterde in Imola. Hij kreeg namelijk ook nog twee tijdstraffen voor snelheidsovertredingen in de pitlane. De eerste keer kreeg hij vijf seconden tijdstraf nadat hij 3,2 kilometer per uur te hard reed in de pitlane en de tweede keer kreeg hij tien seconden aan de broek na een overtreding van maar liefst 39,2 kilometer per uur.

De manier waarop hij zijn tien seconden stop-and-go afgewerkt had werd ook nog onderzocht door de stewards maar daar werd geen verder gevolg aan gegeven.

Het team van Cordeel, Van Amersfoort Racing, kreeg ook een boete van tweeduizend dollar omdat zijn banden niet plat op de grond lagen zoals de reglementen dat voorschrijven toen hij binnenkwam voor zijn pitstop. Dat leverde onze landgenoot ook nog een voorwaardelijke gridstraf op van vijf plaatsen.

Meer F1-nieuws:- Max Verstappen: “Lewis Hamilton op een ronde zetten was geen verrassing”- F1-teams verwijderen zelfs verf van F1-bolides in hun strijd tegen de kilo’s overgewicht- Felle kritiek nadat Max Verstappen Laureus-award ‘Sportman van het jaar’ wint: “Heeft Michael Masi dit beslist?”- Lewis Hamilton na dramatisch slechte race in Imola: “Ik heb geen woorden, sorry”- Mercedes: “Lewis Hamilton verdient beter dan deze ‘onrijdbare’ F1-bolide” (F1journaal.be)