Deze opvallende acts zetten Genkse O-parade op stelten

De saurussen van het straattheatergezelschap Close-Act uit Tilburg stormen straks door de menigte in Genk op zoek naar voedsel om hun scheurende magen te vullen. De blauwe dino-achtige wezens zijn wel vijf meter lang en blinken van het zilver. Al kun je hen niet zien, toch gaan er steltenlopers schuil in die gigantische, prehistorische beesten.

“Performers van de saurus-act moeten uitstekend kunnen steltlopen”, zegt Tony Aerts, artistiek directeur van Close-Act, “maar ook één zijn met het 25 kilogram wegende kostuum. Als poppenspelers moeten ze het beest echt tot leven kunnen wekken. Gluren doen ze door een kleine opening in het pak, een ‘boerkaatje’ noemen wij dat. Geen koud kunstje wanneer het ’s avonds donker wordt, spots naar alle kanten schijnen en er overal rook hangt.”

Wereldwijd succes

De acteurs van Close-Act nemen uiteenlopende gedaantes aan over de hele wereld. “We lieten onze saurussen al los in onder meer Mexico, Japan en Australië. In de kostuums hebben we muziekinstallaties geïnstalleerd die mystieke deuntjes en onbegrijpelijke geluiden produceren.”

Ook opvallend is de snavelvormige bek van de saurussen, die gulzig naar het publiek happen. “Hoe die snavel open- en dichtgaat? Pure magie”, zegt Aerts lachend.

Nog een blikvanger uit Nederland: de in blauw blinkend plastic gehulde danseressen van het Stiltlife Streettheater uit Amsterdam. ‘Plastic – not so – fantastic’ luidt de naam van hun act, waarmee ze het publiek aan het denken willen zetten. “We kunnen niet zonder plastic, maar misschien wel zonder onze oude plastic flessen”, zegt artistiek leider Annette Hildebrand.

Vervormd met een föhn

“Ons theater is een hartstochtelijke herinnering aan het plastic waarmee we dagelijks omgaan. Dat flessen te kostbaar zijn om achteloos weg te gooien, bewijzen onze jurken. Wij vinden het heerlijk om creatief aan de slag te gaan met afval.”

De act bestaat uit twee prachtige jurken, die elk uit maar liefst tweehonderd flessen bestaan. “Aan elke jurk heb ik ongeveer een half jaar gewerkt. We hebben plastic wijnflessen verknipt en die vervolgens bewerkt met hete lucht uit een föhn, om krullen en andere vormen te creëren. Ons theater is gespecialiseerd in verlichte verschijningen. De kostuums zijn dus voorzien van cutting edge ledlichttechnologie. De lichtjes in de jurk worden aangestuurd met een computertje.”

De kostuums zijn erg delicaat: “Na elke performance moeten we wel een of meerdere herstellingen uitvoeren. Aan de make-up van de danseressen hebben we gelukkig niet veel werk: we kiezen bewust voor een naturelle look. De enige – letterlijke – blikvanger is het paar enorme blauwe wimpers.”

O-parade op 1 mei om 16 uur, in het centrum van Genk